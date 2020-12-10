باكستان تعد الأمن في أفغانستان ضرورياً للاستقرار والسلام الإقليمي

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي: إن الأمن والسلام في أفغانستان يعد ضرورياً للاستقرار والسلام الإقليمي، مؤكداً التزام باكستان بمواصلة المساعي المخلصة التي تبذلها لإرساء السلام لدى جارتها أفغانستان صرح بذلك خلال لقائه اليوم في العاصمة إسلام آباد بسفير أفغانستان لدى باكستان نجيب الله علي خيل، مضيفاً بأن المجتمع الدولي يعترف ويشيد بالدور الإيجابي لباكستان في تسهيل عملية السلام الأفغانية وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز وتنمية العلاقات والتعاون بين البلبدين في المجالات كافة ذات المنفعة المتبادلة.