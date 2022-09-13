الجيش الروسي يدمر تجمّعا للمرتزقة في خاركوف

أعلن الجيش الروسي تدمير تجمّع للمرتزقة الأجانب بين المباني السكنية بقرى مقاطعة خاركوف شرقي أوكرانيا وأفاد المصدر بأنه تم اكتشاف التجمع بواسطة الطائرات المسيرة، حيث تم تدمير مخازن للأسلحة وتجمعات عسكرية حشدها المرتزقة في المباني السكنية.