أردوغان وترامب يبحثان قضية إرسال منظومة باتريوت إلى تركيا

قالت وكالة الأناضول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان قضية إرسال منظومة باتريوت إلى تركيا بالإضافة إلى الوضع في سوريا.