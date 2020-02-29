أردوغان يشارك في تشييع جثامين الجنود القتلى في إدلب

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت في تشييع جثامين الجنود الذين قتلوا في إدلب. يذكر أنه قتل وأصيب العشرات من الجنود الأتراك بقصف جوي سوري في إدلب، وردت أنقرة بضربات ضد قوات الجيش السوري في المنطقة. وكان أردوغان أكد عزم أنقرة على الوصول إلى إنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كم شمال سوريا، مشيرا إلى أن واشنطن وموسكو لم تنفذا ما تعهدتا به لتركيا في الشمال السوري.وأعلن أردوغان أن الجيش التركي حيد أكثر من 2000 عنصر من القوات السورية، ودمر عشرات الدبابات والمدرعات واستهدف العديد من المواقع العسكرية، مهددا بأن دماء الجنود الأتراك الذين قتلوا في إدلب لن تذهب سدى، وأن الضغط على الجيش السوري سيزداد.