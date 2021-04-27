الجيش الأميركي يعلن سفينة حربية أميركية تطلق أعيرة تحذيرية بعد اقتراب 3 زوارق للحرس الثوري الإيراني منها في الخليج
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العرب اليوم -
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الجيش الأميركي يعلن" سفينة حربية أميركية تطلق أعيرة تحذيرية بعد اقتراب 3 زوارق للحرس الثوري الإيراني منها في الخليج" البنتاغون يؤكد أن الدعم المقدم للسعودية مخصص للدفاع عن نفسها لأنها تتعرض يوميا لهجمات هيئة الدواء المصرية تجيز الاستخدام الطارئ للقاح كورونا فاك من إنتاج شركة سينوفاك الصينية الإمارات تعرب عن قلقها إزاء الأحداث الأخيرة في القدس المحتلة وتدعو إلى ضبط النفس قذيفة من غزة تقطع صمت تهدئة بدأت ترتيباتها في القدس صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة ومصادر إسرائيلية تؤكد إطلاق صاروخ من قطاع غزة بإتجاه أطراف مدينة عسقلان وزارة الدفاع الجزائرية تعلن إحباط "مؤامرة خطيرة" تستهدف البلاد خططت لها الحركة الانفصالية "ماك" المغرب تستدعي السفير الإسباني في الرباط على خلفية استضافة إسبانيا زعيم جبهة "البوليساريو" الانفصالية رئيس الأركان الإسرائيلي يوعز بالاستعداد "لتصعيد محتمل أو إمكانية توسيع المعركة" في قطاع غزة ميركل تعلن أن ألمانيا تحضر دعماً عاجلاً لمساعدة الهند التي تعاني من تصاعد أزمة كورونا
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الجيش الأميركي يعلن" سفينة حربية أميركية تطلق أعيرة تحذيرية بعد اقتراب 3 زوارق للحرس الثوري الإيراني منها في الخليج"

العرب اليوم -

العرب اليوم - الجيش الأميركي يعلن" سفينة حربية أميركية تطلق أعيرة تحذيرية بعد اقتراب 3 زوارق للحرس الثوري الإيراني منها في الخليج"

الجيش الأمريكي
واشنطن - العرب اليوم

الجيش الأميركي يعلن" سفينة حربية أميركية تطلق أعيرة تحذيرية بعد اقتراب 3 زوارق للحرس الثوري الإيراني منها في الخليج"

 

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الجيش الأميركي يعلن سفينة حربية أميركية تطلق أعيرة تحذيرية بعد اقتراب 3 زوارق للحرس الثوري الإيراني منها في الخليج الجيش الأميركي يعلن سفينة حربية أميركية تطلق أعيرة تحذيرية بعد اقتراب 3 زوارق للحرس الثوري الإيراني منها في الخليج



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