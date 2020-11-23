رئيس الوزراء البريطاني يحث مجموعة العشرين باتخاذ اجراءات لهزيمة الوباء

حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قادة مجموعة العشرين على اتخاذ إجراءات أكثر طموحاً لهزيمة الوباء والتصدي لتغير المناخ وأشار جونسون في بيان صادر عن الحكومة البريطانية إلى أن قمة مجموعة العشرين، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، جمعت قادة العالم على مدار يومين حول كيفية دفع التعافي العالمي من فيروس كورونا وإعادة البناء بشكل أفضل وجدد رئيس الوزراء البريطاني في جلسة حول "التغلب على الوباء واستعادة النمو والوظائف" التزام بلاده بإتاحة الوصول العالمي المنصف لقاحات فيروس كورونا (كوفيد - 19) ، مشجعاً على تكثيف ودعم مبادرة COVAX، لضمان عدم وضع البلدان النامية خارج سباق الحصول على لقاح.

ورحب جونسون في جلسة حول "بناء مستقبل شامل ومستدام وقادر على الصمود" بالتزامات Net Zero (صافي إنبعاث الكربون المتعادل) من عدد من دول مجموعة العشرين وحذّر رئيس الوزراء إستباقاً لقمة "طموح المناخ" التي تستضيفها المملكة المتحدة في 12 ديسمبر، من المجازفة بفشل الأجيال القادمة إذا لم تتخذ الدول خطوات جريئة للحد من انبعاثاتها وقال جونسون قبيل إنطلاق القمة "التزمت مجموعة العشرين في مارس بكل ما يلزم للتغلب على الوباء وحماية الأرواح وسبل العيش"، مضيفاً أنه يمكننا رسم مسار للخروج من الوباء وبناء مستقبل أفضل.