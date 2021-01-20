حذرت القيادة العامة لـ"الجيش الوطني الليبي" من أي محاولة لانتهاك سيادة الأراضي الليبية سواء عبر اختراق المياه الإقليمية، أو الحدود البرية للبلاد، أو أجوائها الوطنية.

وقالت القيادة العامة إنه تبين من خلال متابعة أعمال وحدات الرصد والإنذار، محاولة دخول طائرات أجنبية الأجواء الليبية من دون تنسيق أو إذن مسبق من جهات الاختصاص الليبية المناط بها مهمة وضع الترتيبات اللازمة لعبور الطائرات، عبر الخطوط المعروفة دوليا، أو الطيران الاستثنائي، والذي قد يكون طيرانا عسكريا في مهام محددة أو عبورا للأجواء الليبية.

وحذرت من أي محاولة لاختراق الأجواء الليبية "قد تعرض الطائرات لخطر الاعتراض والتدمير من قبل وسائط الدفاع الجوي العربي الليبي".