أول ظهور لمحمد صلاح بعد إصابته بكورونا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لـ محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، من داخل الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا، وغيابه عن مباراة توجو.من جهة أخرى، قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، إنه في إطار حرص الاتحاد على الاطمئنان على صحة اللاعبين المصريين ولاعبي منتخب توجو، أجريت مسحات للاعبي المنتخبين وتبين إصابة محمد صلاح وأحد لاعبي الضيوف بفيروس كورونا المستجد، وعلى إثر ذلك، جرى عزل كلا منهما في غرفة فردية بأحد الفنادق.

وأضاف "الجنايني"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن حالة اللاعب محمد صلاح، مستقرة ولم تظهر عليه أي من أعراض الإصابة بكورونا، حيث إن هناك اهتمام من قبل أعلى قيادات الدولة للاطمئنان على صحته، ولحين اكتمال تعافيه من الفيروس: "الكل مهتم وفيه تنسيق تام مع الفريق الطبي لليفربول من أول لحظة".

وأوضح أن اللاعب مازال يقيم في غرفة فردية بأحد الفنادق، ومع إبلاغ الفريق الطبي لنادي ليفربول الانجليزي، تساءل عن البروتوكول المستخدم في علاج اللاعب، وجرى تأكيد أنه البروتوكول المصري، والذي حظي بإشادات واسعة من مختلف دول العالم في قوته وتحقيقه لأرقام شفاء عالية.وأكد أنه هاتف صلاح، عصر اليوم السبت، للاطمئنان على سلامته صحيا ونفسيا، وطمأنه اللاعب وكان يتحدث بصوت لا يشوبه المرض، حيث إنه لم يظهر عليه أي أعراض من الإصابة بالفيروس حتى الآن: "مفيش أروع من كده، وحالته الصحية مفيش أعراض أو تعب، وإن شاء الله يرجع لحبايبه وفريقه بالسلامة".