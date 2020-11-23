الأردن تدين مصادقة سلطات الاحتلال على بناء 540 وحدة استيطانية في القدس

أدانت الحكومة الأردنية اليوم، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 540 وحدة استيطانية جديدة في جبل أبو غنيم في القدس الشرقية المحتلة وعد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، هذه النشاطات الاستيطانية مرفوضة ومدانة خرقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 .

وشدد السفير الفايز أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين سياسة لاشرعية وخطوة أحادية تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وتقويضاً لأسس السلام وجهود حل الصراع وتحقيق السلام الشامل والعادل وتنسف فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية وطالب السفير الفايز في بيان صحفي، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالضغط على إسرائيل لوقف سياسة الاستيطان.