قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أربعة فلسطينيين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أربعة شابين فلسطينيين من بلدة كفر نعمة، غرب رام الله وأفادت مصادر أمنية ومحلية في رام الله، أن قوات الاحتلال داهمت البلدة واعتقلت كلا من: صالح عطايا واستولت على مركبته الخاصة، ومحمد عمر خويرة، وراسم اشتية، وعلي طه، بعد أن داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.