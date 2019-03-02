مقتل 30 حوثيا فى غارات للتحالف العربى بحجة اليمنية

قتل نحو 30 حوثيا، اليوم السبت، فى غارات جوية شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية فى مديرية كشر بمحافظة حجة، بحسب وزارة الدفاع اليمنية.

وأضافت الوزارة، أن المقاتلات استهدفت عربة محملة بالذخائر تابعة للميليشيات، أثناء تجمع عناصر الميليشيات حولها لاستلام الذخائر فى منطقة المندلة بمديرية كشر، ما أسفر عن مقتلهم جميعًا.

كانت المقاتلات نفذت صباح السبت غارة على عربة عسكرية حوثية فى المديرية ذاتها، أسفرت عن مقتل العشرات من الميليشيا.