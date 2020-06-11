الكاظمي يؤكد أن هدف الحكومة هو الوصول لانتخابات نزيهة وحماية الاقتصاد

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم أن هدف حكومته الوصول لانتخابات نزيهة وحماية الاقتصاد من الانهيار وحفظ هيبة الدولة.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء العراقية اليوم إن:"العراق يعاني من سوء التخطيط وعدم وجود اقتصاد, ومن يقول غيرذلك فهو كاذب" , متعهدا بدعم القطاع الخاص الذي قال: إنه "يمثل الأساس في بناء العراق".

وتطرق إلى الحوار الذي انطلق اليوم بين العراق والولايات المتحدة, مؤكدًا سعي بلاده لأن تكون منطقة سلام وليس منطقة صراع.