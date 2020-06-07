مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي يتسلم رسالة خطية من نظيره البريطاني

تسلّم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم رسالة خطية من نظيره البريطاني" بوريس جونسون" قام بتسليمها السفير البريطاني في بغداد "ستيفن هيكي" أثناء استقباله له في بغداد اليوم.

وجرى خلال المقابلة بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، في المجالات الأمنية والاقتصادية والاستثمارية، فضلا عن الأوضاع في العراق والمنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية بأن السفير البريطاني نقل إلى الكاظمي تحيات جونسون واستعداد بلاده لدعم الحكومة العراقية في مواجهة جائحة كورونا، وتداعياتها على الوضع الاقتصادي والمالي في العراق.

من جانبه، أثنى الكاظمي على حرص بريطانيا وسعيها لتعزيز العلاقات الثنائية ورفع مستوى التعاون بين البلدين.