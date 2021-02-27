مجلس التعاون الخليجي يدين الهجوم الحوثي على السعودية

دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف، السبت، استهداف جماعة الحوثي للعاصمة السعودية الرياض بهجوم باليستي، وعدد من الطائرات المسيرة باتجاه خميس مشيط وجازان، بجنوب المملكة.وأكد الحجرف أن "استمرار هذه الهجمات الإرهابية، التي تقوم بها مليشيات الحوثي، تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، وهو ما يتطلب اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً فورياً وحاسماً، لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة، التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية، وأمن واستقرار المملكة".

وأشاد الحجرف بـ"يقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية"، و"نجاح قوات الدفاع الجوي في التصدي لكل الهجمات الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي"، مؤكداً "تضامن ووقوف مجلس التعاون مع السعودية،