ضحايا ومفقودون بانفجار منجم في الصين

تسبب انهيار منجم فحم في منطقة منغوليا الداخلية شمال الصين، الأربعاء، بسقوط ضحايا ومصابين، على ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وأشارت محطة "سي سي تي في" التلفزيونية العامة إلى وجود مفقودين بالعشرات. وذكرت أن الانهيار وقع "في منطقة واسعة" من المنجم الذي تشغله شركة "شينجينج كول ماينينج كومباني".