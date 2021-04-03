الرئاسة المصرية تعلن دعمها للملك عبد الله الثاني وقيادات الأردن للحفاظ على أمن المملكة

أعربت مصر عن "تضامنها الكامل ودعمها للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وقياداتها الممثلة في الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وذلك في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد أي محاولات للنيل منها".وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن القاهرة تؤكد على أن "أمن واستقرار الأردن الشقيق هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي".