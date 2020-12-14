رئيس البرلمان العربي يدعو لتعزيز العلاقات مع السودان بعد رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب

هنَّأ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس المجلس الانتقالي وحكومة وبرلمان وشعب السودان بتنفيذ قرار رفع اسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ابتداءً من اليوم، مُرحِباً بهذه الخطوة التاريخية التي ستضع حداً لمعاناة الشعب السوداني جراء سنوات طويلة من العزلة السياسية والاقتصادية وأكد العسومي فى بيان له اليوم على ثقته التامة في أن هذه الخطوة المهمة ستفتح المجال واسعاً أمام عودة السودان المستحقة لمكانه الطبيعي في المجتمع الدولي والاضطلاع بدوره الفاعل على الساحتين العربية والأفريقية، كما ستعزز من فرص نجاح الفترة الانتقالية التي يمر بها السودان، فضلاً عن مساعدته على التفاعل مع النظام المالي والمصرفي العالمي وجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية، بما ينعكس على تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية بالبلاد.

وثمّن رئيس البرلمان العربي الجهود المقدرة التي بذلتها الحكومة السودانية ومساعيها المخلصة من أجل تنفيذ هذه الخطوة، داعياً الدول العربية ودول العالم إلى الانفتاح الكامل في علاقاتها مع جمهورية السودان، وتعزيز هذه العلاقات على المستويات كافة، بما يصب في صالح تعزيز الأمن والاستقرار على أراضيها ونوه العسومي إلى أن البرلمان العربي كان في طليعة المؤسسات العربية التي بذلت دوراً ملموساً من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وشكَّل لجنة لهذا الغرض لدعم طلب رفع اسم السودان من هذه القائمة، فضلاً عن مخاطبة المسؤولين المعنيين في الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن وجدًّد رئيس البرلمان العربي التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن الدعم التام والمتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمن السودان واستقراره، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني نحو السلام والتنمية والازدهار.