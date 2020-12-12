رئيس البرلمان العربي يدشن مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية

دشن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية، وذلك بمناسبة مرور 8 سنوات على إنشاء البرلمان بصفته الدائمة وأوضح العسومي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الجامعة العربية، أن المركز يهدف إلى تحقيق أهداف وإستراتيجيات إقليمية للدبلوماسية البرلمانية العربية، منوهاً إلى أن الجلسة العامة للبرلمان ناقشت عدداً من الموضوعات التي شهدتها الساحة العربية خلال الفترة الماضية.