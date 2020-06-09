استئناف الدورة ٤٣ لمجلس حقوق الانسان

أعلن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن استئناف أعمال دورته الثالثة والأربعين في الفترة من ١٥ إلى ١٩ يونيو الجاري .

وكان المجلس قد علق أعمال الدورة الـ ٤٣ في ١٣ مارس الماضي ، قبل أسبوع من نهايتها بسبب قيود كوفيد ١٩ ، والتزاما بالتدابير التي اعتمدتها الدولة المضيفة سويسرا لمنع انتشار الجائحة .

وقد اعتمد المجلس قبل تعليق دورته قرارا بتمديد جميع ولايات مقرري حقوق الإنسان التي تنتظر التجديد ، وتعيين ١٩ مقررا كلفوا بولايات جديدة .