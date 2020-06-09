استئناف الدورة ٤٣ لمجلس حقوق الانسان
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استئناف الدورة ٤٣ لمجلس حقوق الانسان

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العرب اليوم - استئناف الدورة ٤٣ لمجلس حقوق الانسان

الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
جنيف - العرب اليوم

أعلن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن استئناف أعمال دورته الثالثة والأربعين في الفترة من ١٥ إلى ١٩ يونيو الجاري .

وكان المجلس قد علق أعمال الدورة الـ ٤٣ في ١٣ مارس الماضي ، قبل أسبوع من نهايتها بسبب قيود كوفيد ١٩ ، والتزاما بالتدابير التي اعتمدتها الدولة المضيفة سويسرا لمنع انتشار الجائحة .

وقد اعتمد المجلس قبل تعليق دورته قرارا بتمديد جميع ولايات مقرري حقوق الإنسان التي تنتظر التجديد ، وتعيين ١٩ مقررا كلفوا بولايات جديدة .

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استئناف الدورة ٤٣ لمجلس حقوق الانسان استئناف الدورة ٤٣ لمجلس حقوق الانسان



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