الأمين العام للأمم المتحدة يحث على دعم الأمن الغذائي العالمي

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة مصورة نشرها اليوم من خلال موجز سياساتي على ضرورة دعم وحماية الغذاء والتغذية الكافية في الوقت الحالي وفي المستقبل.

وأوضح غوتيريش، أن جائحة كوفيد-19 يمكن أن تدفع بنحو 50 مليون شخص إلى الفقر المدقع، إلا أنه يمكن تجنب هذه الآثار إذا تحركت الدول على الفور لدعم الأمن الغذائي العالمي.

وأكد أنه ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية، فمن الواضح وبشكل متزايد أن هناك حالة طوارئ غذائية عالمية وشيكة يمكن أن يكون لها آثار طويلة المدى على مئات الملايين من الأطفال والبالغين.

الجدير بالذكر أن موجز الأمم المتحدة السياساتي يعرض ثلاث توصيات رئيسية وهي "أهمية الخدمات الغذائية، وتعزيز نظُم الحماية الاجتماعية للتغذية، وبناء أنظمة غذائية أفضل".