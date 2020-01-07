ترامب: أود سحب القوات الأمريكية من العراق لكن هذا سيترك موطئ قدم أكبر لإيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أنه على استعداد لسحب قوات بلاده من العراق مستقبلا، لكنه شدد على أن ذلك سيترك موطئ قدم أكبر بكثير لإيران.وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة بقتلها قاسم سليماني، أنقذت الكثير من الأرواح.وأضاف: "لقد قدمنا لأنفسنا والكثير من البلدان منفعة كبيرة بقتل سليماني"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لأي رد فعل من جانب إيران.