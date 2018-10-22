ترامب يصف المهله التي طلبتها السعوديه لاستكمال التحقيق في مقتل جمال خاسقجي بانها طويلة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه غير راض عن رواية السعودية بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، لكنه أيضا لا يريد أن يخسر استثمارات من الرياض.

وتراجع ترامب في وقت سابق عن موقفه بأن الرواية السعودية حول مقتل خاشقجي داخل قنصلية المملكة بالرياض جديرة بالثقة، موضحا أنه من الواضح وجود خداع وأكاذيب فيها.

وشدد الرئيس الأمريكي على أنه ينبغي ألا تضر قضية خاشقجي بصادرات الأسلحة من الولايات المتحدة إلى السعودية في إطار عقود بقيمة 110 مليارات دولار أعلن عنها في العام الماضي.

ووصف ترامب طلب السعودية بمهلة شهر لاستكمال التحقيق في مقتل خاشقجي، بأنه فترة طويلة، مؤكدا أنه لا يوجد ما يدعو لذلك.