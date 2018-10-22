جون بولتون يؤكد ان واشنطن تريد معرفة كل تفاصيل ما حدث للصحفي السعودي جمال خاشقجي

صرح جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي إن واشنطن تريد معرفة كل تفاصيل ما حدث للصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي أعلنت السعودية وفاته، الجمعة الماضي.

وأضاف، في مقابلة مع اذاعة "ايخو موسكفي" الروسيه اليوم الاثنين 22 أكتوبر / تشرين الأول: " المحادثات مستمرة مع السعودية مستمرة حتى يتم التوصل إلى تفاصيل مقتل خاشقجي".

وتابع مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي: "واشنطن تريد معرفة جميع المعلومات الداخلية فيما يخص مقتل خاشقجي".

وقال بولتون: "كما تعلمون، الرئيس دونالد ترامب، قال وتحدث مرارا عن هذه القضية، وهو يطالب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بإظهار الحقيقة"، مضيفا: "نريد أن نعرف الحقيقة، وليس ما يقال".

واستطرد: "نريد أن نعرف: لماذا مات خاشقجي، وقبل كل شيء نحن بحاجة إلى معرفة من قتله؟ ونريد أن نعرف كل تفاصيل هذه العملية".

وأعلنت السلطات السعودية، الجمعة الماضي، مقتل خاشقجي إثر "شجار" داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وذلك بعد 18 يوما على واقعة اختفائه