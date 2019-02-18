ترشح الرئيس الأميركي دونالدترامب لجائزة نوبل للسلام

بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استحقاقه لجائزة نوبل للسلام وترشيحه من قبل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، كشف مسؤولون في النرويج عن ترشيح ترامب لهذه الجائزة بالفعل.

وأكد بير ويلي أموندسن، الذي كان وزيرا للعدل في الحكومة النرويجية في 2016 – 2018، ترشيح ترامب للجائزة. وقال: "طبعا رشحناه نظرا للتطورات الإيجابية في شبه الجزيرة الكورية".