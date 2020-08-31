أردوغان يحذر الفرنسيين واليونانيين

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة تحذير لشعبي اليونان وفرنسا، قائلا إن مواقف قيادتيهما "الجشعة والمفتقرة للكفاءة" حيال تطورات الوضع في شرق المتوسط ستضرهما حتما وتساءل أردوغان في كلمة ألقاها اليوم الاثنين خلال حفل تخرج بجامعة الدفاع الوطني: "هل يقبل الشعب اليوناني ما سيحل به بسبب القيادات الجشعة والمفتقرة للكفاءة؟ هل يعرف الشعب الفرنسي الثمن الذي سيدفعه بسبب القيادات الجشعة والمفتقرة للكفاءة؟".