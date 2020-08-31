قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن بلاده تتطلع لتلقي أخبار سارة بخصوص أعمال التنقيب التي تقوم بها شرقي المتوسط وأضاف أردوغان "لن نتهاون مطلقا تجاه أعمال القرصنة وقطع الطرق في بحري إيجة والمتوسط فنحن لا نأكل حقوق أحد ولانسمح بهضم حقوقنا" وتابع: قائلا إنه "لا يمكن لأحد أن يحبس بلادنا صاحبة أطول ساحل بالبحر المتوسط في نطاق شواطئ أنطاليا التركية" وقال الرئيس التركي: "أنصح الذين يستعرضون عضلاتهم ضد تركيا بتحريض من المستعمرين القدماء أن يقرأوا تاريخهم القريب مجددا".