العراق يعلن تفكيك 11 عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش فى كركوك

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الخميس، تفكيك وإتلاف 11 عبوة ناسفة من مخلفات العصابات الإرهابية في قاطع عمليات كركوك.وذكرت القيادة أنه تواصل قطعات الفرقة الثالثة المتمثلة باللواء الحادي عشر والثاني عشر بالاشتراك مع كتيبة هندسة ميدان الفرقة عملياتها الأمنية لتفتيش وتطهير منطقة (الخزيفي ومزيرير ) بقضاء الحويجة في محافظة كركوك وأضافت أن نتائج التفتيش أسفرت عن العثور على 11 عبوة ناسفة مختلفة الأنواع، 4 قنابل هاون، مشيرا إلى أنه تم تدميرها واتلافها موقعياً من قبل كتيبة هندسة ميدان الفرقة.