الرئيس اليمني عبدربه منصور ‎هادي يغادر الولايات المتحدة الاميركية

الرئيس اليمني عبدربه منصور ‎هادي يغادر الولايات المتحدة الأميركية بعد استكماله لفحوصاته الطيبة ومصادر مطلعة تؤكد ان وجهة الرئيس هادي الى العاصمة الرياض.