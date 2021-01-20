وداع بارد لترامب في قاعدة أندروز الجوية

أراد ترامب مغادرة واشنطن في يومه الأخير رئيسا للبلاد مغادرة الأبطال، وقد تكون الاحتفالية المحدودة التي نظمت له في قاعدة أندروز الجوية تعكس ذلك، لكنها افتقرت إلى الحشود الكبيرة.

فقبل أقل من أربع ساعات على تولي خلفه جو بايدن السلطة، كان على ترامب إتمام خروجه من البيت الأبيض في طريقه إلى فلوريدا قبل فقدانه لقبه الرئاسي.

وعند الساعة 8.15 صباحا، نقلته مروحية "مارين وان" من البيت الأبيض إلى قاعدة أندروز الجوية حيث كانت بانتظاره الطائرة الرئاسية "إير فورس وان".

وهناك، أدت فرقة من سلاح الجو "تحية الرئيس" وسط إطلاق 21 طلقة مدفعية.

وكان نحو 500 معجب واقفين وسط البرد القارس في مساحة مسيجة تطل على المنصة بقي نصفها فارغا.

ووسط هذه المشاركة الضئيلة كان على ترامب المشي فوق سجادة حمراء وصولا إلى الطائرة الرئاسية.

وقالت وسائل الإعلام إنه لولا الحشد المحدود لبدت المناسبة تكريما لقائد في أوج مسيرته لا لرئيس مهزوم بعد ولاية واحدة ويواجه للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة إجراءات عزل ستستمر بعد رحيله عن السلطة.

وأصبح دونالد ترامب أول رئيس للولايات المتحدة يغيب عن حفل تنصيب خليفته منذ أندرو جونسون الذي قاد البلاد بين 1865 و1869.