تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية كوبونات الغاز لسماع شهود الإثبات

قررت محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار صبحي اللبان، تاجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في قضية "كوبونات الغاز" لجلسة 27 سبتمبر لسماع شهود الاثبات كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 23 أبريل 2013، بمعاقبة يوسف بطرس غالي بالسجن المؤبد غيابيًا في القضية، وتقدم دفاعه بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة، ونسبت النيابة له تهمة ارتكاب جرائم العدوان على المال العام، والإضرار العمدي به، بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية.