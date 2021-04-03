الخارجية الأمريكية تؤكد دعمها لملك الأردن بشكل كامل
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الخارجية الأمريكية تؤكد دعمها لملك الأردن بشكل كامل

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العرب اليوم - الخارجية الأمريكية تؤكد دعمها لملك الأردن بشكل كامل

وزارة الخارجية الأمريكية
واشنطن - العرب اليوم

قالت الخارجية الأمريكية، السبت، إن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني شريك رئيسي للولايات المتحدة الأمريكية وندعمه بشكل كامل

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الخارجية الأمريكية تؤكد دعمها لملك الأردن بشكل كامل الخارجية الأمريكية تؤكد دعمها لملك الأردن بشكل كامل



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