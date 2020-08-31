توقيف 5 أشخاص إضافيين في قضية انفجار ميناء بيروت

أعلن القضاء اللبناني، اليوم الاثنين، توقيف 5 أشخاص إضافيين في ملف انفجار ميناء بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 190 شخصًا وخلف آلاف من الجرحى واستجوب المحقق العدلي في قضية ميناء انفجار بيروت، مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، ومدير الميناء في المرفأ محمد المولى بحضور وكلاء الدفاع عنهما، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق كل منهما، علما أن القيسي والمولى لم يسبق أن أوقفا على ذمة التحقيق خلال مرحلة التحقيقات الأولية

وتم استجواب ثلاثة سوريين موقوفين على ذمة التحقيق وهم أحمد الرجب، خضر الأحمد ورائد الأحمد الذين تولوا عملية تلحيم الفجوة التي كانت في العنبر رقم 12 قبل ساعات من وقوع الانفجار وأُصدرت مذكرات توقيف وجاهية بحقهم، واستدعى إلى جلسة تحقيق يعقدها غدا الثلاثاء، 4 ضباط من أمن المرفأ هم العميد أنطوان. س، والرائد شربل. ف، والرائد داوود. ف والرائد ميلاد وبذلك ارتفع عدد الموقوفين في قضية انفجار بيروت إلى 18 شخصًا.