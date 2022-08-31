انفجارات في حلب وأنباء عن استهداف محيط المطار في المدينة

دوت أصوات انفجارات في مدينة حلب السورية، وسط معلومات عن "عدوان إسرائيلي" استهدف محيط مطار المدينة. وذكرت مصادر أن الدفاعات الجوية تتصدى لعدد من الصواريخ القادمة من جهة البحر المتوسط. وأكدت المصادر أن القصف لم يسفر عن ضحايا، واقتصرت أضراره على الماديات.