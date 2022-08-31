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انفجارات في حلب وأنباء عن استهداف محيط المطار في المدينة

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الدفاعات الجوية
دمشق - العرب اليوم

دوت أصوات انفجارات في مدينة حلب السورية، وسط معلومات عن "عدوان إسرائيلي" استهدف محيط مطار المدينة. وذكرت مصادر أن الدفاعات الجوية تتصدى لعدد من الصواريخ القادمة من جهة البحر المتوسط. وأكدت المصادر أن القصف لم يسفر عن ضحايا، واقتصرت أضراره على الماديات.

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انفجارات في حلب وأنباء عن استهداف محيط المطار في المدينة انفجارات في حلب وأنباء عن استهداف محيط المطار في المدينة



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