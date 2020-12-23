مسؤول كبير بالإدارة الأميركية يصرح مسؤولون بارزون في الأمن القومي اجتمعوا الأربعاء لبحث عدة خيارات لردع إيران ووكلائها عن مهاجمة العسكريين والدبلوماسيين الأميركيين في العراق