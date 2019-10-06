أردوغان وترامب بحثا في اتصال هاتفي إنشاء المنطقة الآمنة شمال شرق سوريا

شدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، على ضرورة أن تقضي إقامة "المنطقة الآمنة" شمال شرق سوريا على تهديد المسلحين الأكراد لتركيا