نتنياهو خطة ترمب تعتمد على نزع سلاح حماس وتركها غزة
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نتنياهو: خطة ترمب تعتمد على نزع سلاح "حماس" وتركها غزة

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العرب اليوم - نتنياهو: خطة ترمب تعتمد على نزع سلاح "حماس" وتركها غزة

بنيامين نتنياهو
القدس المحتلة ـ العرب اليوم

 نتنياهو: خطة ترمب تعتمد على نزع سلاح "حماس" وتركها غزة

 

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نتنياهو خطة ترمب تعتمد على نزع سلاح حماس وتركها غزة نتنياهو خطة ترمب تعتمد على نزع سلاح حماس وتركها غزة



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