بوتين يلتقي نتنياهو في مستهل زيارته لتل أبيب

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يزور إسرائيل للمشاركة في المنتدى الدولي لضحايا النازية في الذكرى الـ75 للهولوكست.