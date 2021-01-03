القوات المسلحة العراقية تعلن أي ضربة بين إيران وأميركا ستكون نتائجها كارثية
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القوات المسلحة العراقية تعلن أي ضربة بين إيران وأميركا ستكون نتائجها كارثية

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العرب اليوم - القوات المسلحة العراقية تعلن أي ضربة بين إيران وأميركا ستكون نتائجها كارثية

القوات المسلحة العراقية
بغداد _ العرب اليوم

القوات المسلحة العراقية تعلن أي ضربة بين إيران وأميركا ستكون نتائجها كارثية

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arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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القوات المسلحة العراقية تعلن أي ضربة بين إيران وأميركا ستكون نتائجها كارثية القوات المسلحة العراقية تعلن أي ضربة بين إيران وأميركا ستكون نتائجها كارثية



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