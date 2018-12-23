الاحتلال يغلق محطة محروقات في بيت أمر

اغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، محطة محروقات في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وصادرت مضخات النقاط العشوائية على طريق القدس الخليل.

قالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت محطة المثلث للمحروقات على مدخل بلدة بيت أمر، وأغلقتها بقرار عسكري.