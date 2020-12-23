مقتل ثلاثة من أفراد الشرطة في حادث إطلاق نار بوسط فرنسا

لقي ثلاثة من أفراد الشرطة الفرنسية حتفهم وأصيب رابع ، الليلة الماضية ، في حادث إطلاق نار بوسط فرنسا وذكرت مصادر أمنية لوكالة الصحافة الفرنسية ، أن أفراد الشرطة كانوا قد تلقوا بلاغا يفيد بوقوع عنف أسرى في منزل بالقرب من بلدة (بوي دو دوم) إلا أنه فور وصولهم فتح المشتبه به النار عليهم، ما أسفر عن مقتل 3 منهم وإصابة رابع بجروح وأشارت المصادر إلى أن مطلق النار مختل عقليا ومازال البحث عنه جاريا ويتفقد الموقع حاليا نائب رئيس إدارة هذه المنطقة النائية في جنوب شرق بوي-دو-دوم وكذلك رئيس بلدية سان جوست وهي قرية صغيرة يبلغ عدد سكانها 157 نسمة.