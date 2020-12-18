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هجوم مسلح قرب باريس والشرطة تطوق الموقع

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العرب اليوم - هجوم مسلح قرب باريس والشرطة تطوق الموقع

الشرطة الفرنسية
باريس - العرب اليوم

أصاب رجل مسلح، الخميس، شخصين بالرصاص في منطقة "فال دواز" على مسافة 20 كيلومتر من العاصمة الفرنسية باريس، بحسب مصادر متطابقة.ونقل موقع "مونت كارلو" عن المصادر أن الرجل المسلح يتحصن مع زوجته في مكاتب المؤسسة المملوكة له.وأشارت المصادر إلى أن مجموعة التدخل التابعة للشرطة الوطنية طوقت مكان الحادث.ومن جانبه، أعلن مكتب هيئة المدعي العام أنه فتح تحقيقا وذلك من أجل معرفة طبيعة الحادث، دون تقديم مزيد من التفاصيل، بشأن ما إذا كان الحادث يتعلق بعمل إرهابي أو مجرد جريمة تقليدية.وخلال الأشهر القليلة الماضية شهدت فرنسا مجموعة من الهجمات المسلحة، وحوادث الطعن التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.ويمثل حادث قتل المعلم صموئيل باتي في أكتوبر الماضي على يد شاب من أصول شيشانية في ضواحي باريس أبرز هذه الهجمات.

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المصدر :

Wakalat | وكالات

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هجوم مسلح قرب باريس والشرطة تطوق الموقع هجوم مسلح قرب باريس والشرطة تطوق الموقع



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