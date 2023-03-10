إصابة فلسطينيين أحدهما بحالة حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في شمال غرب الضفة الغربية
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إصابة فلسطينيين أحدهما بحالة حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في شمال غرب الضفة الغربية

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العرب اليوم - إصابة فلسطينيين أحدهما بحالة حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في شمال غرب الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
تل ابيب - العرب اليوم

أصيب فتى فلسطيني (16 عامًا) بجروح حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي في الصدر، وآخر بالمعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة "قلقيلية" بشمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن مواجهات اندلعت بالقرب من المعبر الشمالي بمدينة قلقيلية، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني صوب المواطنين، ما أدى لإصابة فتى برصاصة حي بالصدر، نقل على إثرها إلى مستشفى قلقيلية الحكومي لتلقي العلاج، حيث وصفت إصابته بالحرجة، فيما جرى علاج إصابة أخرى بالرصاص المعدني ميدانيا.

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إصابة فلسطينيين أحدهما بحالة حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في شمال غرب الضفة الغربية إصابة فلسطينيين أحدهما بحالة حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في شمال غرب الضفة الغربية



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