العاهل السعودي يغادر المستشفى بعد نجاح العملية الجراحية

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس، مغادرة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، المستشفى.وكان الديوان الملكي السعودي عن نجاح العملية الحراحية التي أجراها العاهل السعودي في المرارة.وكان العاهل السعودي دخل مستشفى الملك فيصل بالرياض لإجراء بعض الفحوصات.وقال الديوان الملكي آنذاك: "دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة".