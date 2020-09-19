مدينة عربية تعلن حظر التجول الشامل لمواجهة كورونا

يدخل قرار حظر التجوال الشامل في محافظة الكرك الأردنية، بداية من السادسة من صباح الغد الأحد؛ وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي ينشط بشكل قوي خلال الفترة الراهنة داخل البلاد أوضح محافظ الكرك الأردنية أنه سيتم السماح للسلاسل الغذائية بالمرور إلى منطقة الحظر بشرط تسجيل رقم السيارة واسم السائق قبل دخوله؛ لتسهيل خروجه من منطقة الحظر حيث تم اعتماد مدخل غور الصافي الرئيسي الواقع قرب المركز الأمني كمدخل وحيد للسلاسل الغذائية والطبية في تصريحات صحفية له.