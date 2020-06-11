بريطانيا تسجل 151 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة البريطانية مات هانكوك اليوم تسجيل 151 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ بذلك إجمالي ضحايا المرض في البلاد 41279.

وأفاد هانكوك خلال مؤتمر التنوير اليومي بشأن كورونا عن تسجيل 1266 إصابة جديدة بالمرض، داعياً إلى الإستمرار في الإلتزم بالتوجيهات الرسمية لقطع الطريق أمام حدوث موجة انتشار ثانية.