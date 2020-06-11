المغرب تسجل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من ضمنها 10 حالات بمدينة مراكش، و10 بمدينة طنجة، ليصل الإجمالي للمصابين إلى 8537 مصابا، فيما استقر عدد الوفيات عند 211 وفاة بعد عدم الإعلان عن أي وفاة جديدة.

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 7583 حالة شفاء بعد تعافي 18 شخصًا آخرين.