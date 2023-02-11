سماع دوي انفجار في أجواء قطاع غزة جراء إطلاق قذيفة صاروخية على جنوب إسرائيل

أفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان، بسماع دوي انفجار في أجواء قطاع غزة، مساء اليوم السبت، جراء إطلاق قذيفة صاروخية على جنوب إسرائيل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن منظومة القبة الحديدية الدفاعية اعترضت قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة من دون وقوع إصابات أو أضرار.

وذكر جيش الاحتلال، أن صافرات الإنذار دوت في منطقة "غلاف غزة"، وجرى اعتراض قذيفة صاروخية أطلقت من القطاع.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسئوليتها عن إطلاق القذيفة.