علَم مصر يتصدر محرك البحث جوجل تزامنا مع انطلاق منتدى شباب العالم

تصدر علَم مصر، اليوم السبت، محرك البحث الشهير جوجل بالتزامن مع انطلاق منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.جاء ذلك بسبب مشاركات ضيوف المنتدى الأجانب، ورفعهم علم مصر خلال فعاليات المنتدى، وانتشار الأخبار عبر محركات البحث بمختلف الدول القادم منها الشباب المشارك.وانطلقت اليوم فعاليات منتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة بشرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.ويستمر منتدى شباب العالم 2019، في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح

السيسي، وصل عدد المشاركين في عملية التسجيل هذا العام إلى 300 ألف شاب وفتاة من 196 دولة حول العالم.ويناقش المنتدى، موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما، كما يشهد عدة فعاليات تتعلق بريادة الأعمال واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها.ولأول مرة، يتم دعوة مجموعة من المستشارين المتخصصين في مجال ريادة الأعمال لعقد جلسات فردية مع الشباب من رواد الأعمال، لتقديم النصائح والبحث عن حلول لمواجهة المشكلات والتحديات.ويشهد منتدى شباب العالم 2019، تدشين منصة حاضنة الأعمال وتضم مجموعة من المتحدثين المتخصصين في مجال ريادة الأعمال، للحديث عن الخبرة العملية والتحديات التي واجهتهم، وكيفية التسويق للشركات والدخول في استثمارات ناجحة.

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