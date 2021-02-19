قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن ستواصل إقناع الدول بالعدول عن بيع أسلحة لإيران.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن الولايات المتحدة لا تخطط لرفع العقوبات المفروضة على إيران قبل الانضمام لمحادثات مع أوروبا بشأن البرنامج النووي الإيراني