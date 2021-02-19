أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن إدارته مستعدة للتفاوض مع إيران حول الاتفاق النووي لكنه شدد على ضرورة التصدي لأنشطتها "المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط".

وقال بايدن، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن: "لقد أكدنا أننا مستعدون لاستئناف مشاركتنا في المفاوضات ضمن مجموعة 5+1 بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وأضاف بايدن مع ذلك أن الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها يجب أن "تتصدى لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".